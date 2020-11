Neueste Untersuchungsdaten zeigen, dass das Potenzial des Goldprojekts Dome Mountain noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Die kanadische Goldgesellschaft Blue Lagoon Resources ( WKN A2PNJ8 / CSE BLLG ) hat zuletzt immer wieder mit spektakulären Bohrergebnissen von ihrem Dome Mountain-Projekt in British Columbia aufgewartet. Diese stammten allerdings allesamt aus dem Adersystem Boulder, dem einzigen von 15 bekannten, hochgradigen Erzgängen auf Dome Mountain, der bereits umfassend erkundet wurde. Wie Blue Lagoon jetzt aber brandaktuell meldet, hat man das Potenzial auf zusätzliche Entdeckungen nun noch einmal deutlich gesteigert!

Blue Lagoon hatte aus der Flugmessung detaillierte elektromagnetische, magnetische und radiometrischen Daten erhalten, mit deren Hilfe man mehrere neue Anomaliezonen mit starker Leitfähigkeit im nordöstlichen Teil von Dome Mountain abgegrenzte. Und das Team ist sich einig, dass es sich hier um neue hochinteressante Zonen handelt, die sich möglicherweise als Bohrziele eignen, wie William Cronk, Chefgeologe von Blue Lagoon Resources, erläuterte.

Man habe zudem in dem östlichen Teil des Konzessionsgebiets weitere, magnetische Strukturen in der Tiefe ermittelt, die man detailliert untersuchen und auf die man sich im Rahmen der für 2021 geplanten Arbeiten konzentrieren wolle, so Cronk weiter. Ziel ist insbesondere die Definition und Prioritätenreihung von Bohrzielen. Dort, wo verschiedene Anomalien übereinanderliegen, vermutet der Chefgeologe von Blue Lagoon die größten Erfolgschancen.

Erste vorrangige Anomalien, die durch ihre ausgeprägte Leitfähigkeit und die damit übereinstimmenden starken magnetischen Signale auffallen und auf das Vorkommen von Sulfiden hindeuten könnten, hat man bereits ermittelt. In den kommenden Wochen sollen dann endgültige Messdaten einer weiteren geophysikalischen Auswertung und Modellierung unterzogen werden, um die Tiefe und Beschaffenheit der besten Anomalien zu bewerten.

Darüber hinaus hat Blue Lagoon eine umfangreiche Bodenprobenahme absolviert, bei der knapp 1.200 Bodenproben gewonnen und ins Labor übermittelt wurden. 120 dieser Proben wurden aus dem Bereich der magnetischen Anomalie namens „Dipole“ gewonnen, 116 Proben stammen aus der westlichen Randzone der elektromagnetischen Anomalie im äußersten Osten (Abbildungen 3 und 4). Die Resultate stehen noch aus, dürften aber weiter dazu beitragen, die aussichtsreichsten Ziele zu identifizieren!

Fazit:

Das Potenzial auf weitere Goldentdeckungen auf Dome Mountain ist unserer Ansicht nach bereits auf Grund der 15 bekannten, laut dem Unternehmen hochgradigen Erzgänge bereits jetzt sehr hoch und Blue Lagoon dürfte sich dieser Adern in absehbarer Zeit auch mit einem Bohrprogramm annehmen, das laut CEO Rana Vig bereits beantragt ist. Die heutige Meldung aber zeigt, dass das Potenzial selbst damit noch lange nicht ausgeschöpft ist, Blue Lagoon offenbar weitere, sehr aussichtsreiche Explorationsziele entdeckt hat. Bedenkt man zudem, dass auf Dome Mountain das Potenzial auf eine tatsächlich baldige Aufnahme des Abbaus besteht, stellt sich unserer Meinung nach Blue Lagoon Resources als einzigartige Chance dar – bei allen Risiken, die auf jeden Fall vorhanden sind und immer berücksichtigt werden sollten.

