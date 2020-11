WARBURG RESEARCH belässt Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe schwache Auftragseingänge in der Sparte Schienenfahrzeugen durch ein wiederbelebtes Geschäft mit Nutzfahrzeugen ausgleichen können, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Zudem sei der freie Barmittelzufluss insgesamt stark./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Knorr-Bremse Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de