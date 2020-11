Die Aktienmärkte an der Wall Street heute uneinheitlich, nachdem es gestern im späten Handel deutlich nach unten gegangen war: Tech (growth) wieder der outperformer, value dagegen eher schwächer

Immer mehr aber rückt nun Thanksgiving in den Fokus (nächsten Donnerstag) - und da viele Millionen Amerikaner an diesem verlängerten Wochenende verreisen, könnte sich Thanksgiving als Superspreader-Event herauskristallisieren, das die USA und damit die Aktienmärkte an der Wall Street noch länger beschäftigen sollte. Unterdessen macht das Gezerre um die US-Wahl einen baldige Stimulus eher unwahrscheinlich, zumal der noch amtierende US-Präsident sich weigert, mit dem Biden-Team auch bei der Corona-Bekämpfung zu kooperieren..

Das Video "USA vor dem Superspreader-Event!" sehen Sie hier..