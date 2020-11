Grande West erhält Bestellung für Vicinity-Busse im Wert von 5.000.000 Dollar

Vancouver (British Columbia), 19. November 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FWB: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Keolis Canada („Keolis“) eine Bestellung im Wert von mehr als 5.000.000 Dollar erhalten hat.

Die Bestellung von Keolis umfasst dreizehn Vicinity-Busse mit sauberem Dieselantriebssystem, die 2021 ausgeliefert werden. Die Busse werden die Region L’Assomption östlich von Montreal bedienen, die die Städte L’Épiphanie, L’Assomption, Saint-Sulpice, Repentigny, Charlemagne und Lavaltrie beinhaltet.

William Trainer, CEO von Grande West, meint: „Der Vicinity-Bus hat eine starke Geschichte in Quebec und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Keolis, um die Vororte von Montreal zu bedienen. Wir erwarten, dass wir mit der Einführung unseres neuen Vicinity-Elektrobusses in den kommenden Wochen noch aktiver in der Region sein werden. Unser neuer leichterer Pendelbus mit elektrischem Antriebssystem eignet sich perfekt für viele der bedienten Strecken.“

Über Keolis

Keolis Canada ist Teil der Keolis Group, die 63.000 Mitarbeiter beschäftigt und jeden Tag 3 Milliarden Passagiere in 16 Ländern befördert. Die Keolis Group ist ein wichtiger Akteur im öffentlichen Personenverkehr in Europa und der ganzen Welt. Als weltweit führender Betreiber von automatischen U-Bahn- und Stadtbahnsystemen setzt Keolis auf eine Innovationspolitik, die von all ihren Partnern unterstützt wird und diesen offen steht, um neue Angebote für innovative und maßgeschneiderte öffentliche Mobilitätsoptionen - einschließlich Züge, Busse und Autos, Oberleitungsbusse, Fluss- und Meeres-Pendelboote, Fahrräder im Selbstbedienungsverleih, Carsharing, selbstfahrende Elektrofahrzeuge und Stadtbahnen - zu entwickeln.

Nähere Informationen über die Keolis Group erhalten Sie unter: https://www.keolis.com/en

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um den speziell für diesen Zweck gebauten Vicinity-Schwerlastbus zu produzieren, der mit sauberen Diesel-, Gas- und CNG [Erdgas-] Antriebssystemen erhältlich ist. Der Vicinity LT EV mit elektrischem Antriebssystem ist für Lieferungen im Jahr 2021 verfügbar.