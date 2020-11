PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Freitag etwas von ihren Vortagesverlusten erholt. Die Kursbewegungen hielten sich insgesamt in engen Grenzen, wobei der grundlegende Aufwärtstrend an den Aktienmärkten weiter intakt ist. Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus Axi, schrieb zur aktuellen Lage: "Trotz des Optimismus in Bezug auf mögliche Covid-19-Impfstoffe, der die Börsenrally vorerst am Leben erhält, ziehen es die meisten Anleger vor, im Moment an der Seitenlinie zu verharren."

Der EuroStoxx 50 rückte bis zum späten Vormittag um 0,52 Prozent auf 3469,99 Punkte vor und bewegte sich damit weiter innerhalb der jüngsten, recht engen Handelsspanne zwischen 3400 und 3500 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von rund 1 Prozent an.