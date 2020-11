Im Nasdaq 100 hat sich über die letzten Wochen eine spannende charttechnische Konstellation eingestellt.

Im Nasdaq 100 hat sich über die letzten Wochen eine spannende charttechnische Konstellation eingestellt. Während auf der Oberseite ein massives Widerstandscluster den Index limitiert, verfügt dieser auf der Unterseite über eine nicht minder gut ausgebaute Unterstützung.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung befand sich der Index noch in einer vergleichsweise schwachen Ausgangsposition. Damals hieß es unter anderem „[…] Der Nasdaq 100 kommt nun so langsam, aber sicher in den Dunstkreis der 11.000er Marke. Das ist zwar an sich noch nicht bedrohlich, die entscheidende Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 10.670 Punkten, doch Obacht ist nun allemal geboten. Eine gewisse Entlastung wäre in der aktuellen Situation eminent wichtig. Die Rückkehr über den Bereich von 11.600 Punkten wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung… Sollte es unter die 10.670 Punkte (markantes September-Tief) gehen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.“



Der Nasdaq 100 präsentierte sich in den letzten Handelstagen und –wochen in starker Verfassung, verpasste es aber, die möglicherweise entscheidende Weichenstellung zu vollziehen. Hierzu muss es für den Index über die massive Widerstandszone 12.180 Punkte bis 12.440 Punkte gehen. Die Impfstoffhoffnung, die die Aktienmärkte noch bis vor kurzem ankurbelte, scheint ihren „Zauber“ fürs Erste zu verloren zu haben. Die aktuelle Quartalsberichtssaison läuft so langsam aber sicher aus. Von dieser sind demnach keine großen Impulse mehr zu erwarten. Zuletzt gab es aber immerhin noch die eine oder andere positive Überraschung (u.a. Cisco Systems).

Wichtige Impulse sind hingegen in den kommenden Handelstagen von konjunktureller Seite zu erwarten. In den USA stehen zahlreiche Daten zur Veröffentlichung an. Hier ein kurzer Überblick.

Montag, 23.11. u.a. Markit PMI Herstellung und Markit PMI Dienstleistungen

Dienstag, 24.11. u.a. Verbrauchervertrauen Conference Board

Mittwoch, 25.11. u.a. BIP, Auftragseingänge langl. Güter, Konsumausgaben, wöchentl. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Verbrauchervertrauen (Reuters / Uni Michigan), Protokoll der letzten Sitzung des FOMC. Vor allem der Mittwoch mit seiner Datendichte könnte demnach richtungsweisenden Charakter haben.

Kurzum: Der Nasdaq 100 bewegt sich mittlerweile in einer stark ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Auf der Oberseite dominiert der Bereich von 12.180 Punkten bis 12.440 Punkten, auf der Unterseite die Zone 11.000 Punkte bis 10.670 Punkte. Aufgrund der großen Relevanz der beiden Kursbereiche könnte ein Ausbruch ein starkes Signal generieren. Die Frage ist nur, welche Bastion zuerst fallen wird. Aktuell bewegt sich der Index mit knapp 12.000 Punkten in Schlagdistanz zur Oberseite und setzt diese unter Druck…