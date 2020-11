Living Haus gewinnt Silber beim Digital Champions Award / Auszeichnung prämiert die digitale Revolution des Hausbauerlebnisses (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schlüchtern (ots) - Living Haus, die Ausbauhausmarke, ist beim Digital ChampionsAwards in der Kategorie "Digitales Kundenerlebnis" mit Silber ausgezeichnetworden. Mit dem von der WirtschaftsWoche und der Deutschen Telekom initiiertenPreis zeichnete die hochkarätige Jury am Donnerstag Unternehmen in vierWertungen aus, die außergewöhnlich erfolgreiche Antworten auf dieHerausforderungen der Digitalisierung gefunden haben. Grundlage für dieBewertung war das Modell des St. Galler "House of Digital Business". Living Hauskonnte die Experten mit seiner digitalen Revolution des Hausbauerlebnissesüberzeugen. "Im Zentrum unserer digitalen Revolution des Hausbauerlebnissesstehen unsere Baufamilien mit ihren Bedürfnissen", erklärt Peter Hofmann,Geschäftsführer von Living Haus. "Deshalb war es für uns entscheidend, eindurchgängiges Kundenerlebnis zu schaffen, das auf diese Bedürfnissezugeschnitten und dabei auch genauso digital ist wie die Lebenswelt unsererBaufamilien. Die App Bau-Cockpit ergänzt die bisherigen Kanäle perfekt, daunsere Baufamilien darüber auf ihrem Smartphone immer ihr individuellesBauprojekt mit allen Dokumenten, Infos und Kontaktmöglichkeiten dabeihaben."Seit der Gründung im Jahr 2015 begreift sich Living Haus als digitale Marke. DieKommunikation mit den Baufamilien über soziale Medien gehörte deshalb von Anfangan dazu. "Über die sozialen Medien treten wir schon sehr früh in einen Dialogmit den Interessenten und sind deshalb in der Lage, sehr genau auf ihre Fragenund Wünsche einzugehen", erklärt Sven Keller, Leiter des Marketings bei LivingHaus. "Über die Jahre haben wir verschiedene Inhaltsformate geschaffen: vonFAQs, Lexika, Tutorials über Video-Blogs bis hin zu Live-Streams, um unserenInteressenten und Bauherren die Möglichkeit zu geben, sich die Informationen aufdie Art zu beschaffen, die sie bevorzugen. Die App Bau-Cockpit ist deshalb aucheine konsequente Fortsetzung dieses Gedankens über die Unterschrift unter denBauvertrag hinaus."Indem Living Haus seine Baufamilien proaktiv über den Verlauf ihres Bauprojektsund die nächsten Schritte informiert, sorgt der Fertighausanbieter dafür, dassder Spaß am Hausbau auch über den gesamten Zeitraum erhalten bleibt und nichtvon Frust über vermeintlich mangelnde Fortschritte aufgefressen wird.Auch in der unmittelbaren Beratung der angehenden Bauherren setzt Living Hauswie kaum ein anderes Unternehmen der Branche auf digitale Werkzeuge.Interessenten haben die Möglichkeit, etliche Musterhäuser als virtuelleRundgänge von zu Hause aus zu erkunden. Die Gespräche mit ihrem Hausberaterführen sie auf Wunsch als Video-Konferenz ganz so, als säßen sie an einem Tisch.