US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zum Start um 0,10 Prozent auf 138,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,85 Prozent.

Sichere Anlagen wie US-Staatstitel werden derzeit durch die Aussicht auf wirksame Corona-Impfstoffe unter Druck gesetzt. Die kurzfristigen Belastungen durch neue Infektionswellen und zusätzliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens wiegen an den Märkten weniger. Die Finanzmärkte scheinen sich stärker auf die mittelfristige Perspektive zu konzentrieren. Und diese wird durch positiv aufgenommene Testresultate zu Impfstoffen aufgehellt.

Die kurzfristigen Belastungen durch die Corona-Pandemie, insbesondere in den Wintermonaten, verdeutlichen in Europa die Einkaufsmanagerindizes des Forschungsunternehmens Markit. Sie gaben im November kräftig nach, insbesondere im Dienstleistungsbereich. Volkswirte interpretierten dies als schlechtes Omen für die konjunkturelle Entwicklung im Schussquartal. Einen derart extremen Einbruch wie im Frühjahr während der ersten Corona-Welle erwarten sie aber nicht.

In den USA treten im Tagesverlauf ebenfalls die Frühindikatoren von Markit auf dem Plan. Diese werden allerdings wesentlich schwächer beachtet als die vom US-Institut ISM veröffentlichen Umfragedaten, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden./bgf/jkr/mis