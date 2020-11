Commerce Resources Corp. kündigt Programm zur Herstellung von hochgradigem REE-Mineralkonzentrat an

24. November 2020 – Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0) („Unternehmen“ oder „Commerce“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein metallurgisches Programm in die Wege geleitet hat, in dessen Rahmen ein von einem Verarbeitungskonzern angefordertes hochgradiges Seltenerdmetall-(REE) -Mineralkonzentrat hergestellt werden soll. Die Herstellung des Mineralkonzentrats aus Material aus der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram erfolgt unter Verwendung des konventionellen Gewinnungsfließschemas, das von Hazen Research in Colorado (USA) entwickelt wurde.