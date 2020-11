Kann die RWE-Aktie in den nächsten Wochen die 35,25 Euro überwinden, um danach auf 38 Euro zuzulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte bei der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) ein Ausbruch bevorstehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Aus technischer Sicht ist das Chartbild der RWE-Aktie momentan höchst spannend. Verantwortlich dafür ist die Tatsache, dass die Aktie derzeit in ihrem mittelfristigen Widerstandsbereich um 34,64 EUR gehandelt wird. Dieser deckelt bereits seit Juli das Kursgeschehen. Anders aber als in den vergangenen Wochen hält sich die Aktie momentan in dieser schwierigen Umgebung relativ gut. Gestern attackierten die Käufer sogar noch einmal den Widerstandsbereich bei 35,25 EUR, wo man intraday aber zunächst scheiterte.