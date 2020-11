(neu: Bloomberg zu Kotzbauer)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Firmenkundenchef Roland Boekhout steht nach dpa-Informationen vor dem Abgang. Ersetzen soll ihn Michael Kotzbauer, ein Manager im Firmenkundengeschäft unter Boekhout, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Nach Angaben aus Finanzkreisen will der Aufsichtsrat des Frankfurter MDax -Konzerns an diesem Freitag (27.11.) in einer Sondersitzung über die Personalie Boekhout beraten. Damit wurden am Dienstag entsprechende Medienberichte bestätigt. Zunächst hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet, der Manager werde das Institut in Kürze verlassen. Die Commerzbank wollte die Berichte nicht kommentieren.