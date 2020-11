GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE WOHNEN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Wohnen aus Bewertungsgründen sowie nach Zahlen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, aber das Kursziel auf 37,20 Euro belassen. Seit seiner "Sell"-Einstufung Ende August habe die Aktie des Immobilienkonzerns gegen den positiven Branchentrend acht Prozent verloren, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach den Geschäftsresultaten für die ersten neun Monate des Jahres erhöhte er zudem seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) der Jahre bis 2024 um bis zu neun Prozent./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Wohnen Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de