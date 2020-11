Rochade platziert besicherte Anleihe (A3H2X9) im Volumen von 120,5 Mio. Euro via Privatplatzierung

Die zugeflossenen Mittel werden ganz überwiegend dazu verwendet, die bestehende Projektfinanzierung für zwei neu errichtete, bereits in Betrieb befindliche Boarding-Haus-Projekte in unmittelbarer Nähe der Messe München abzulösen.

Privatplatzierung – die Rochade Finance-GbR, eine Finanzierungsgesellschaft der Rochade-Gruppe, die als Immobilienbestandshalter im Bereich Boarding-Häuser tätig ist, hat eine besicherte Anleihe (ISIN: DE000A3H2X90) im Volumen von 120,5 Mio. Euro vollständig an einem institutionellen Asset-Manager begeben.

Rochade-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die neue Rochade-Anleihe 2020/25 (WKN A3H2X9) ist seit dem 11. November 2020 im Open Market der Börse Frankfurt (Freiverkehr) handelbar. Die fünfjährige Anleihe wird jährlich mit 3,7532% verzinst.

Die Anleihe-Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor/Lead Arranger begleitet. „Wir sind stolz darauf, dass das Anleihevolumen von 120,5 Mio. Euro im aktuellen Kapitalmarkt- und Branchenumfeld vollständig platziert werden konnte. Das spricht eindeutig für das attraktive Gesamtpaket, das wir gemeinsam mit der Emittentin und der ICF BANK entwickelt haben. Zudem konnten auch das Betreiberkonzept für beide Immobilien und damit verbunden die langfristig intakten Marktperspektiven für temporäres Wohnen nachhaltig überzeugen“, so Markus Dietrich, CEO der DICAMA AG.

Boarding-Häuser

Die beiden Boarding-Häuser unter der Marke MASEVEN in unmittelbarer Nähe zur Münchner Messe verfolgen ein sogenanntes hybrides Modell, das Gästen sowohl Long-Stay- als auch Short-Stay-Aufenthalte ermöglicht und dazu wahlweise ein hotelgleiches Serviceangebot auf 3- bis 4-Sterne-Niveau offeriert oder auch eine vollkommen autarke Selbstversorgung ermöglicht.

Die beiden Häuser in Aschheim-Dornach mit 15.000 m2 und in Trudering-Riem mit 8.000 m2 verfügen über zusammen 499 Zimmer/Mikro-Apartments und sind damit nach Einschätzung von Branchenexperten der Marktführer im Serviced-Apartment-Markt in München.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

Neuer „Green Bond“: ACTAQUA GmbH begibt 7,00%-Anleihe via Privatplatzierung

Aus Kloster wird Hotel: Henri Broen Holding begibt 7,50%-Anleihe (A283WQ) via Privatplatzierung

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag Rochade platziert besicherte Anleihe (A3H2X9) im Volumen von 120,5 Mio. Euro via Privatplatzierung erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.