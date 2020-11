iHeartMedia und Podimo vereinbaren Zusammenarbeit für die Übersetzung und Adaption beliebter Podcasts für Hörer in aller Welt

iHeartMedia, das führende Audiounternehmen in den USA und weltweit führender Podcast-Herausgeber, sowie die europäische Podcast-Plattform Podimo gaben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt, im Rahmen derer beliebte Podcasts aus aller Welt in verschiedene Sprachen übersetzt und adaptiert werden sollen. Die Podcasts werden Hunderten von Millionen neuer Hörer vorgestellt. Den Auftakt der Partnerschaft bildet der weithin beliebte Podcast „Forgotten: Women of Juárez“ (Olvidadas: Las muertas de Juárez) über Frauenmorde in der gefährlichsten Stadt Mexikos in drei Sprachen: Deutsch, Dänisch und Spanisch.

„Forgotten: Women of Juárez“ von iHeartMedia und Unusual Productions ist einer der intimsten und schockierendsten Podcasts des Jahres 2020 über reale Kriminalfälle. Die Podcaster Mónica Ortiz Uribe und Oz Woloshyn untersuchen Theorien über das Verschwinden hunderter junger Frauen entlang der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez. Einige der Frauen wurden mit in den Körper eingeritzten Symbolen oder mit Schnürsenkeln an den Handgelenken gefesselt tot aufgefunden. Handelt es sich hier etwa um einen Serienmörder, um Organhändler oder um einen satanischen Kult? Die von iHeartMedia und Unusual Productions in Zusammenarbeit mit Podimo produzierten, adaptierten Versionen werden zunächst in spanischer Sprache aufgelegt. Die Serie wird sowohl bereits vorhandene Inhalte aus dem originalen Podcast als auch spannende neue Elemente enthalten, darunter zusätzliche Interviews mit den Moderatorinnen Rossana Fuentes-Berain und Sandra Romandía. Die adaptierte Podcast-Reihe wird Anfang 2021 in 20 Ländern Lateinamerikas sowie in Spanien und in den USA veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt dann die Veröffentlichung auf den Märkten von Podimo in Deutschland und Dänemark. Die Originalversion der Serie wird weiterhin in der iHeartRadio App und überall dort, wo Podcasts verfügbar sind, erhältlich sein.

„Es handelt sich hier um eine starke Partnerschaft. iHeartMedia versteht es, Berichte spannend zu erzählen. Dies wird uns in Verbindung mit der extrem lokalen Präsenz von Podimo vor Ort in Lateinamerika und in Spanien dabei unterstützen, wichtige Berichte wie diese einem lokalen Publikum näherzubringen. Wir wissen, dass rund 90% aller Zuhörer von Podimo die Podcasts in ihrer Muttersprache hören. Übersetzungen guter Berichte werden somit das Zielpublikum für diese Berichte enorm vergrößern“, so Eva Lægdsgaard, Chief of Strategic Relations von Podimo. „Im Podcast-Geschäft steht und fällt alles mit spannend erzählten Berichten. Aber damit herausragende Berichte wirklich Erfolg haben, müssen wir für unsere Podcaster und Verleger sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene dafür sorgen, dass die Hörerzahlen steigen. Dies wird sie dabei unterstützen, ihre Inhalte in viel größerem Umfang zu vermarkten, und das ist der eigentliche Kern unseres Geschäftsmodells.“