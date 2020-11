Der DAX kämpft weiter mit dem in der Impfstoff-Euphorie am 9. November erreichten Hoch bei 13.297 Punkten, als Biontech und Pfizer ihre Forschungsergebnisse bekanntgaben und der Markt mehrere Hundert Punkte stieg.

Die Anleger wollen sich diese Chance nicht entgehen lassen, zu wirklichen Verkäufen kommt es bislang nicht. Sollte der DAX allerdings mit dem Versuch scheitern, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, könnte in den nächsten Handelstagen durchaus der eine oder andere von ihnen auf die Idee kommen, Gewinne mitzunehmen.

Das ist gestern im Bitcoin passiert. Zweimal versuchte die Kryptowährung in dieser Woche auf ein neues Allzeithoch zu steigen und zweimal scheiterte der Versuch. So kommt es jetzt zu Gewinnmitnahmen von Anlegern, die sich wohl noch mehr von der Rally erwartet hatten.

Dass es heute wegen des nur elektronisch stattfindenden US-Index-Handels auch ein ruhiger Tag an der Frankfurter Börse wird, ist keinesfalls sicher. In der Vergangenheit zeigte der DAX an solchen Tagen ein sehr unterschiedliches Verhalten und war auch schon mal zu großen Kursbewegungen in der Lage, als an der Wall Street überhaupt nicht gehandelt wurde. Die Statistik zumindest bestätigt eine potenzielle Ruhe in Frankfurt am heutigen Thanksgiving in den USA nicht.

Lesen Sie auch:

FuelCell Energy Aktie: Brechen jetzt alle Dämme?

Zehn neue für den DAX – Ist da Deutschlands Amazon oder Apple dabei?

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!