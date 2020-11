Der französische Leitindex CAC 40 vollzog zuletzt eine wichtige Weichenstellung.

Der französische Leitindex CAC 40 vollzog zuletzt eine wichtige Weichenstellung. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild des Index nachhaltig aufgehellt.

In der Kommentierung vom 27.10. hieß es noch „[…] Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in einem schwierigen Chart. Auf der Oberseite hat der jüngste Misserfolg an der 5.000er Marke gezeigt, wie dünn die Luft in diesem Bereich für den französischen Leitindex CAC 40 vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ist. Aktuell richten sich die Blicke ohnehin auf die Unterseite. Der obere Chart zeigt deutlich, wie hoch die Bedeutung der Zone um 4.730 Punkte für den Index ist, liegen hier doch markante Umkehrpunkte. Sollte der CAC 40 nun deutlich unter diese Zone abtauchen müssen, könnte es eng werden. In diesem Fall könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 4.500 Punkte oder aber 4.300 Punkte kommen. Erst ein deutlicher Vorstoß über die 5.000er Marke würde das Chartbild aufhellen.“



Auch der CAC 40 ließ sich von den Impfstoffhoffnungen „anstecken“ und legte den Vorwärtsgang ein. Ungeachtet der aktuellen Schwierigkeiten etablierte sich eine veritable Zwischenrally. In deren Verlauf gelang es dem Index, den Bereich von 5.000 Punkten zu überwinden und somit den Deckel zu heben. Es installierte sich ein starkes Kaufsignal. Dieses entfaltete auch gleich seine Wirkung. Die 200-Tage-Linie wurde bullisch gekreuzt und auch die Widerstände bei 5.230 Punkten und die 5.500 Punkten wurden mittlerweile einkassiert und damit gleichzeitig weitere Kaufsignale aktiviert.

Kurzum. Die aktuellen französischen Konjunkturdaten geben weiterhin ein ambivalentes Bild ab. Aus charttechnischer Sicht hat der Index jedoch das Momentum auf seiner Seite. Der Widerstandsbereich um 5.700 Punkte kommt so langsam in Reichweite.

Aufgrund der zurückliegenden Rally ist jedoch jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Diese bleiben idealerweise auf 5.230 Punkte begrenzt. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.