Köln (ots) - Alle Jahre wieder: Das Weihnachtsfest nähert sich mit schnellenSchritten. Aber auch die besinnliche Adventszeit kann arbeitsrechtlichesKonfliktpotenzial bergen. Darf es überhaupt eine Weihnachtsfeier geben? Undmüssen Arbeitnehmer an einer Online-Weihnachtsfeier teilnehmen? Gibt es einenAnspruch auf Weihnachtsgeld? Prof. Dr. Michael Fuhlrott, Arbeitsrechtler undProfessor an der Hochschule Fresenius , erklärt im Interview, wasarbeitsrechtlich zu beachten ist.Weihnachtsfeiern in Zeiten von Corona - ist das überhaupt erlaubt?

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Arbeitsschutzstandard mit seinen Abstandsregelungen und Hygienevorgaben giltfür alle betrieblichen Veranstaltungen. Eine "klassische Weihnachtsfeier" miteinem gemeinsamen Essen, womöglich noch in Buffetform, Weihnachtsliedern undgeselligem Beisammensein an der Bar ist danach nicht möglich. Zudem sindZusammenkünfte von Personen auf das absolut notwendige betriebliche Mindestmaßzu beschränken. Eine Weihnachtsfeier, selbst wenn sie "nur" im Kreis derAbteilung stattfindet, dürfte darunter nicht fallen.Viele Unternehmen stellen dieses Jahr auf virtuelle Weihnachtsfeiern oderdigitale Team-Events um - müssen Arbeitnehmer hieran teilnehmen?Arbeitnehmer können nicht verpflichtet werden, an einer betrieblichenWeihnachtsfeier teilzunehmen. Diese ist regelmäßig Freizeit und keineArbeitszeit. Gleich ob online oder real: Eine Teilnahmepflicht besteht damitnicht. Findet die Weihnachtsfeier während der Arbeitszeit statt und will derArbeitnehmer hieran nicht teilnehmen, muss er aber seiner Arbeit nachgehen odersich frei nehmen. Welche atmosphärischen Auswirkungen ein ausdrücklichesFernbleiben zur Folge hat oder welches Signal der Arbeitnehmer damit im Betrieboder bei Vorgesetzten setzt, ist natürlich ebenfalls ein Aspekt, den manberücksichtigen sollte.Insbesondere in Zeiten von Corona wird sich für einige Betriebe ein Öffnenzwischen Weihnachten und Neujahr nicht lohnen. Darf der Arbeitgeber dafürBetriebsferien verordnen und den Betrieb schließen?Auch wenn Arbeitnehmer den Urlaub lieber für das nächste Jahr oder die warmeJahreszeit aufsparen möchten, dürfen Arbeitgeber Betriebsferien anordnen und dieArbeitnehmer dazu verpflichten, hierzu Urlaubstage einzusetzen. Allerdingsmüssen die Arbeitnehmer hierauf entsprechend rechtzeitig im Jahr hingewiesenwerden, so dass sie noch Urlaubstage dafür "einplanen" können. KurzfristigeSchließungen mit der Pflicht zur Kompensation durch Urlaubsansprüche sind dahernicht möglich.Wie sieht es mit dem Weihnachtsgeld aus? Habe ich darauf einen Anspruch?