Entheon Biomedical startet an der Börse Frankfurt in den Handel

Vancouver, British Columbia – 26. November 2020 – Entheon Biomedical Corp. („Entheon“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ENBI) (FWB: 1XU1), ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wurden und dort unter dem Börsenkürzel „1XU1“ notieren.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist in Bezug auf den Wertpapierhandel und den Umsatz im Wertpapiergeschäft die zehntgrößte organisierte Börsenhandelsplattform der Welt. Mehr als 3.000 internationale Unternehmen sind an der Börse Frankfurt gelistet.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Entheon neben der kanadischen Börse CSE nun auch an der Börse Frankfurt notiert. Diese Präsenz wird uns den Zugang zu einer größeren, globaleren Gemeinschaft potenzieller institutioneller Investoren und Privatanleger ermöglichen und birgt das Potenzial, unsere Aktionärsbasis zu erweitern und gleichzeitig die Liquidität der Aktie von Entheon zu erhöhen“, meint Timothy Ko, CEO von Entheon. „Mit dem Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse hat das Unternehmen die Handelszeit für Entheon-Aktien nun um zusätzlich sechs Stunden verlängert.“

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel „ENBI“ gehandelt.

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von Dimethyltryptamin („DMT-Produkte“) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.