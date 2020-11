Wiesbaden (ots) - Im Oktober 2020 sind in Deutschland nach vorläufigen

Ergebnissen mindestens 78 346 Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, waren das 4 % beziehungsweise 2 777 Menschen mehr

als in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittlich im Oktober verstorben waren.



Sterbefallzahlen seit zweiter Oktoberhälfte überdurchschnittlich





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In der ersten Oktoberhälfte lag die Zahl der Sterbefälle im Bereich desDurchschnitts der vier Vorjahre. Die Zahl der Todesfälle von Personen, die zuvorlaborbestätigt an COVID-19 erkrankt waren, stieg allerdings von Woche zu Woche.In der 44. Kalenderwoche (26. Oktober bis 1. November) gab es insgesamt 687 beimRobert Koch-Institut gemeldete COVID-19-Todesfälle - das sind 609 mehr als nochvier Wochen zuvor. Insgesamt wurden für die 44. Kalenderwoche bislang 18 030Sterbefälle gemeldet - das sind 5 % oder 849 Fälle mehr als im Durchschnitt derJahre 2016 bis 2019. Bereits in der vorhergehenden 43. Kalenderwoche (19. bis25. Oktober) lagen die Sterbefallzahlen 6 % oder 1 077 Fälle über demDurchschnitt.Zunahme der Sterbefälle vor allem in der Altersgruppe der ab 80-JährigenDie überdurchschnittlich hohen Sterbefallzahlen im Oktober 2020 sind fastausschließlich auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab80-Jährigen zurückzuführen (+3 974 Fälle oder +9 % über dem Durchschnitt derJahre 2016 bis 2019). Die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen sind hingegenzurückgegangen (-1 197 Fälle oder -4 %). Laut den Zahlen des RKI tretenTodesfälle durch COVID-19 gehäuft bei Menschen ab 80 Jahren auf.Langfristig betrachtet hat sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung in denvergangenen Jahren verändert. Die Zahl der Menschen ab 80 Jahren ist von 2015bis 2019 von 4,7 Millionen auf 5,7 Millionen gestiegen. Neben der steigendenZahl der COVID-19-Todesfälle können auch solche Verschiebungen in derAltersstruktur der Bevölkerung zu überdurchschnittlichen Sterbefallzahlenbeitragen.Hohe bis sehr hohe Übersterblichkeit in anderen europäischen LändernDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldetderzeit für Kalenderwoche 44 eine sehr hohe Übersterblichkeit ("very highexcess") für Italien und Slowenien. Eine hohe Übersterblichkeit ("high excess")wird für Frankreich, die Niederlande, Schweiz, Spanien und Wales berichtet. Inanderen europäischen Ländern stellt EuroMOMO für diese Kalenderwoche maximaleine mäßige ("moderate excess") Übersterblichkeit fest.