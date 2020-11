STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Wasserstoff-Aktie legt binnen Monaten 750% zu

Eine ruhige Handelswoche für den DAX scheint heute ohne größere Kursausschläge zu Ende zu gehen: Der DAX notiert bei knapp über 13.300 Punkten minimal im Plus. Von der Wall Street gibt es über die Thanksgiving-Feiertage keine Impulse. Für etwas gute Laune sorgen positive Konjunktur-Daten aus China. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Volkswagen (WKN: 766403)

Einer der meistgehandelten Werte unter Stuttgarter Anlegern ist zum Wochenende hin die Volkswagen-Aktie. Von der Ankündigung über die Einführung eines weiteren kleinen Elektroauto-Modells kann die Aktie des Automobilkonzerns jedoch nicht profitieren, sie verliert bis zum Mittag rund 1,5%. 2. Clean Power Capital (WKN: A2QG78)

Ebenfalls rege gehandelt werden heute in Stuttgart die Papiere des Wasserstoff-Tankstellen-Herstellers Clean Power Capital. Die Aktie des Unternehmens, das vor allem in den USA aktiv ist, konnte alleine in den letzten sechs Monaten rund 750% zulegen. Seit einigen Tagen bröckeln die Gewinne jedoch wieder. So auch heute: Die Aktie notiert 5,3% tiefer. 3. Nel ASA (WKN: A0B733)

Auch bei der Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens Nel ASA sorgen die Anleger in Stuttgart am Freitag für viele Orders. Mit einem Plus von 4,1% klettert die Aktie am Freitag bei 2,27 Euro auf ein neues Allzeithoch. Auf Monatssicht ist das sogar ein Kursplus von 40%.

Börse Stuttgart TV

Ganz ehrlich: Die Aktien in den USA laufen doch ohnehin am besten - da lohnt es sich doch gar nicht mehr, in europäische Werte zu investieren? So zumindest die Frage eines Anlegers, die uns erreicht hat und die wir gerne aufgreifen. Richy spricht mit Investor und Buchautor Christian W. Röhl über die Chancen am Aktienmarkt in den USA, Europa und Asien. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=OvNVU_h58vk