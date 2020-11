Die Schönheit des Shengjing-Erbes wurde in Shenyang präsentiert

SHENYANG, China, 27. November 2020 /PRNewswire/ -- /PRNewswire/ -- Der zweite Aktionstag in Shenyang aus der Reihe „Entdecken Sie das glückliche China über Cloud Touren - Online-Interviews mit ausländischen Medien" und die Initiative „Ein Gürtel, eine Straße", startete am 25. November im Shenyang 1905 Cultural and Creative Park, wie das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang berichtete.