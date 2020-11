E-Commerce-Einhorn Wish reicht Daten für IPO ein

Das Mutterunternehmen von Wish, ContextLogic, plant, die Aktien an der Nasdaq-Börse mit dem Tickersymbol WISH zu notieren. Da es sich hierbei um die erste regulatorische Einreichung des Unternehmens handelt, hat Wish einen Platzhalter in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar als den Betrag aufgeführt, den das Unternehmen aufzubringen hofft, und hat noch nicht bekannt gegeben, wie viele Aktien es anbieten wird, oder einen Zeitplan für sein Debüt.

Wish, eine E-Commerce-Plattform, die dafür bekannt ist, Waren aus Asien zu Tiefstpreisen zu verkaufen, hat bei der Securities and Exchange Commission ein vorläufiges S-1 zur Vorbereitung ihres Börsengangs (IPO) eingereicht.

Laut dem Antrag besteht die Mission des Unternehmens darin, „Milliarden von Verbrauchern auf der ganzen Welt ein erschwingliches und unterhaltsames mobiles Einkaufserlebnis zu bieten“.

Im Jahr 2019 meldete Wish einen Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 10 % im Jahresvergleich entspricht, obwohl das nicht die ganze Geschichte erzählt. Der Umsatz des Unternehmens ist 2018 im Jahresvergleich um 57 % gestiegen und hat seit 2015 einen Anstieg von 90 % pro Jahr erreicht. Wish steckt immer noch in den roten Zahlen, mit einem Nettoverlust von 136 Millionen Dollar im Jahr 2019.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 setzte das Unternehmen sein beeindruckendes Umsatzwachstum fort und erzielte einen Umsatz von 1,75 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 32 % entspricht. Auch die Verluste von Wish stiegen weiter an, mit einem Nettoverlust von 176 Millionen US-Dollar, gegenüber 5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen rühmt sich auch einer grundsoliden Bilanz mit etwa 1,1 Milliarden US-Dollar an Bargeld und kurzfristigen Investitionen und ohne Schulden.

Wish verfügt auch über beeindruckende Kennziffern bei Kunden und Händlern. Das Unternehmen ist in 100 Ländern mit mehr als 100 Millionen monatlich aktiven Benutzern und einem Netzwerk von 500.000 Händlern vertreten. Wish war in den letzten drei Jahren auch die Nummer 1 der am häufigsten heruntergeladenen Shopping-Apps.

Das Unternehmen konzentriert sich auf Käufer, die möglicherweise nicht in der Lage sind, die 119 US-Dollar pro Jahr aufzubringen, die notwendig sind, um Amazon (WKN:906866) Prime beizutreten, und spricht Kunden aus allen sozioökonomischen Gruppen an.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 23.11.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2020

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.