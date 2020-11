Enpal holt international bekannten Climate-Tech-Fonds Princeville mit Leonardo DiCaprio ins Boot

- Enpal profitiert von Princevilles weitreichender Expertise als Investor in die führenden Technologieunternehmen unserer Zeit. Neben der Silicon-Valley-Prominenz sind bereits Picus-Capital-Gründer Alexander Samwer, Delivery-Hero-Gründer Lukasz Gadowski und die Zalando-Gründer Robert Gentz, David Schneider und Rubin Ritter als namhafte Investoren an Bord.

- Mit Solaranlagen im Abo bietet Enpal günstigen Solarstrom. Erst 2017 gegründet, ist Enpal inzwischen mit mehr als 5.000 Mietkunden der größte Anbieter in Deutschland. Die Vision: Die größte Energiefirma in Europa werden.

Eine Solaranlage zu mieten, ist in den USA längst normal. Rund 90 Prozent der Solaranlagen auf US-Privatdächern stammen von Leasing-Anbietern. Inzwischen setzt sich der Trend auch in Deutschland durch. Einer der Vorreiter hierzulande ist die Berliner Firma Enpal. Vor gerade mal drei Jahren tüftelten die drei Gründer Jochen Ziervogel (32), Mario Kohle (36) und Viktor Wingert (33) an der Idee - heute erhalten sie bis zu 40.000 Anfragen pro Monat und konnten ihr Wachstum während der Pandemie sogar mehr als verdoppeln.

Das zieht nun neue Investoren an: Nach dem jüngsten Millionen-Deal mit den Zalando-Gründern holt sich das Berliner Unternehmen jetzt die renommierte US-Investmentfirma Princeville Climate Technology ins Boot. Enpal möchte vor allem von den Erfahrungen profitieren, die Princeville Capital mit börsennotierten Unternehmen im amerikanischen Markt gesammelt hat. Es ist das erste Mal, dass der auf grüne Technologien spezialisierte Fonds in ein Unternehmen aus Deutschland investiert. Vorne mit dabei: Oscar-Preisträger und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio als Advisor von Princeville Climate Technology. Geschäftsführer Mario Kohle will das frische Kapital vor allem nutzen, um neue Geschäftsfelder voranzutreiben: "Princeville Climate Technology bietet mit seiner internationalen Ausrichtung und prominentem Management Board eine enorme Expertise und hat bereits Unternehmen wie eBay und Facebook in den USA riesig gemacht. Es freut uns also wahnsinnig, dass sie nun Enpal als einzigen Renewables Player aus Deutschland unterstützen."