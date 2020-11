Kann die Netflix-Aktie die Widerstandsmarke bei 496,25 USD überwinden und danach das Kursziel bei 522,26 USD erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse steht die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) derzeit vor einem Kaufsignal. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung korrigierte die Aktie ab Juni 2018 bis April 2020 ausführlich. Im April erfolgte mit dem Anstieg über 386,80 USD der Ausbruch aus dieser Korrekturbewegung. Anschließend kam es zu einer Rally bis auf das aktuelle Allzeithoch bei 575,37 USD. Seit diesem Hoch vom 13. Juli 2020 konsolidiert der Wert seitwärts. Dabei fiel er am 18. September im Tief auf 458,60 USD zurück. Damit testete er die Unterstützung bei 458,97 USD. Am 10. November fiel die Aktie erneut fast auf diese Marke zurück. Seitdem läuft sie in einer engen Range seitwärts. Dabei hat sich ein kleiner Buy-Trigger bei 496,25 USD herausgebildet.