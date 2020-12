Insgesamt läuft das Wertpapier von AMD seit dem Jahr 2018 in einem intakten Aufwärtstrend hoch, von rund 10,00 US-Dollar konnte sich das Papier in der spitz auf 94,28 US-Dollar bis Anfang September hochschrauben. Anschließend ging AMD in eine wohlverdiente Konsolidierung über, die durch das Niveau um 75,00 US-Dollar gestützt wurde. Doch im Kursverlauf der letzten Monate hatte sich ebenfalls eine potenzielle Verkaufsformation in Form einer SKS-Formation gebildet, diese wurde allerdings mit dem gestrigen und vor allem sehr dynamischen Kursanstieg über das Niveau der rechten Schulter regelrecht pulverisiert, sodass nun wieder eindeutige Long-Ansätze möglich geworden sind.

Technologischer Vorreiter

Das im gestrigen Handel negierte Verkaufssignal eröffnet der AMD-Aktie auf Sicht von nur wenigen Handelsstunden nun wieder Kurspotenzial zurück an Jahreshochs bei 94,28 US-Dollar. Darüber könnte sogar ein Anstieg an rund 100,00 US-Dollar anstehen und lässt sich beispielsweise durch den Einsatz eines Scheins es mit einem konstanten Hebel überdurchschnittlich gut handeln. Hierzu kann beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Long auf AMD WKN VN8LVA zurückgegriffen werden. Sollte sich der Vorstoß der Bullen aus Anfang dieser Woche jedoch in einer Umkehrkerze sowie Rückfall mindestens unter ein Niveau von 86,53 US-Dollar als Fehlsignal erweisen, kämen darunter Abschläge auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 81,89 US-Dollar rasch ins Spiel. Sollte weiterer Konsolidierungsbedarf bestehen, findet AMD bei rund 75,00 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor.