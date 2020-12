Entertainment- und Gaming-Plattform von 1st11 startet am 1. Dezember 2020

Vancouver, British Columbia - Dezember 2020 - Planet Ventures Inc. (TSX-V: PXI; OTC: PNXPF; FWB: P6U1) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen, 1st11, am 1. Dezember 2020 ein einzigartiges Portfolio an Gaming-Entertainment-Produkten auf den Markt bringen wird. 1st11 bietet ein einzigartiges wettbewerbsfähiges Spielerlebnis mit herausragenden Talenten aus der Welt des Gaming, des Profisports und des E-Sports. Dank fortschrittlicher E-Sports-, mobiler Web- und Influencer-Technologie können sich Fans ganz einfach bei 1st11 anmelden und mit oder gegen ihre Helden spielen, wobei die Live-Action gleichzeitig auf die Plattform sowie über das Vertriebsnetz der Entwickler und Partner gestreamt wird.

Der CEO von 1st11, Peter Glancy, bemerkte: „Wir freuen uns, unser Angebot an Verbraucherprodukten kurz vor Weihnachten zu veröffentlichen, da die Branche weiterwächst. 1st11 befindet sich in einer einzigartigen Ausgangsposition, eine ganz neue Generation von Gamern anzusprechen, die es ihnen ermöglicht, ganz einfach neben oder gegen ihre bevorzugten Spiele-Entwickler, E-Sport-Stars und Sporthelden zu spielen. Da das Wachstum im Gaming- und E-Sport-Sektor zu einem globalen Phänomen geworden ist, zieht es auch weiterhin Superstar-Sportler an, die eine Leidenschaft für das Gaming, das Streaming und den Austausch von Inhalten mit einem begeisterten Millionenpublikum teilen. Wir sehen auch, dass die Bedeutung von Spiele-Entwicklern und E-Sport-Stars mit einer ständig wachsenden Fangemeinde, wachsendem digitalem Footprint und Einfluss stetig zunimmt. Bei dem Ethos von 1st11, ‚Fun Comes First‘ [Spaß zuerst] geht es darum, all dies in einem Angebot zusammenzuführen, bei dem der Gamer an erster Stelle steht und das Integration, Zugänglichkeit und die Fan-Erfahrung in den Mittelpunkt stellt.“

Fortschrittliche Cloud-basierte Technologie, Influencer-Analytics, verteiltes Rechnen [Distributed Computing] und Latenzoptimierung dienen der Unterstützung interaktiver und skalierbarer Formate, die vom 1s11 Creator Network mitentwickelt wurden. 1st11 wurde von einem Team aus Branchenführern und Fachleuten von Grund auf neu aufgebaut, um einen neuen Ansatz zu entwickeln, der wettbewerbsfähiges Gaming für alle zugänglich macht, sowohl für mobile Geräte, Desktops als auch für die nächste Generation von Konsolen.

Die Produktdifferenzierung von 1st11

Das Angebot von 1st11 für den Verbraucher stützt sich auf drei wichtige Kernproduktkomponenten, die so gestaltet sind, dass sie zusammenwirken, um den Kunden einzigartige und unterhaltsame wettbewerbsfähige Gaming-Erlebnisse zu bieten. Bei der ersten Komponente handelt es sich um ein spezielles mobiles, optimiertes Entertainment-System. 1st11fun.com wird exklusive Inhalte, Interviews, Gaming-Tipps und Leitartikel bieten, die von einer Reihe authentischer und glaubwürdiger Talente geliefert werden. Die Inhalte von 1st11 werden von erfolgreichen Streamern und Spiele-Entwicklern zusammen gestaltet, die in der Gaming-Kultur anerkannt sind. Infolgedessen wird die Website kollektiv über soziale Medien und Streaming-Plattformen bei Millionen von Anhängern beworben. Alle Aktivitäten sollen die Fans dazu ermutigen, sich zu registrieren und an kreativen, unterhaltsamen und integrativen, wettbewerbsorientierten Gaming-Erfahrungen teilzunehmen.

Die zweite Aktivität ist 1st11.gg, eine innovative Challenge- und Turnierplattform, die nahtlos in die Entertainment-Site integriert ist. Benutzer können sich ganz einfach anmelden, ein Konto erstellen und gegen oder zusammen mit ihren bevorzugten Entwicklern und Sporthelden spielen. Zu den vorgestellten Spielen gehören CounterStrike Global Offensive, Valorant, Fall Guys, League of Legends, FIFA 21, Pro Evolution Soccer 2021, NBA2K 21, Street Fighter IV und viele mehr. Die interaktive Gaming-Plattform ist für die Integration mit Mobil-, Konsolen- und PC-Spielen sowie für die Nutzung von Inhalten von Streaming-Sites wie Twitch und YouTube konzipiert. Die Fans haben die Möglichkeit, Preise zu bekommen und zu gewinnen, sinnvolle Erlebnisse freizuschalten und in limitierter Auflage gemeinsam kreierte Preise zu erwerben.

Das dritte ist das ‚1st11 Creator Network‘ mit über fünfhundert Sportlern, die zum Zeitpunkt des Starts an Bord sind. Die App (demnächst über den Apple App Store und Google Play erhältlich) ist eine speziell entwickelte Technologieplattform für Influencer, die das Influencer-Management und die Planung von Aktivitäten aus einem ständig wachsenden Talentpool relevanter Spiele-Entwickler, E-Sports-Stars und Profi-Sportler zentral koordiniert und unterstützt. Das 1st11 Creator Network wird auch durch eine fortschrittliche proprietäre Technologie unterstützt, die erstklassige Analytics- und Berichtsfunktionen bietet, die das Kundenerlebnis kontinuierlich fördern und aktualisieren. Es wird auch die Umsatzchancen verbessern, indem es den Marken einen einfachen Zugang zum Entertainment-Produktportfolio und dem Influencer-Netzwerk von 1st11 bietet.

Bei der Markteinführung vorgestellte Talente

1st11 wird die Heimat des Sport- und Gaming-Crossover sein und ein umfangreiches Programm mit fußballbezogenen Themenschwerpunkten bieten. An der Einführung wird die SAF teilnehmen, eine der beliebtesten FIFA-Communities weltweit mit über vierzig Profispielern, darunter die Finalisten der ePremier League. Zu den weiteren bekannten Entwicklern gehört die YouTube-Sensation, der brasilianische Fußballfan ‚AStarForBants‘, dessen Videos, die auf Tore und das Gameplay der brasilianischen Liga reagieren, nach wie vor über 1 Million Aufrufe erreichen.

Renn- und Motorsport wird ebenfalls im Mittelpunkt stehen, und 1st11 hat den ehemaligen Profi-Rennfahrer und TV-Moderator Tom Gaymor (Eurosport und die britischen nationalen Netzwerke BT & ITV Sport) unter Vertrag genommen, der sein neues interaktives Rennformat leiten wird. In Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Formel-1-Rennstall Williams wird 1st11 den ‚schnellsten Gamer der Welt‘, James Baldwin, sowie Philipe Reis und Salih Saltunc präsentieren. Cris Nikolaus aus Sao Paulo ist dem 1st11 Creator Network beigetreten. Derzeit ist sie eine der beliebtesten Spiele-Entwicklerinnen in Brasilien mit über einer Million Follower auf Facebook Gaming. Darüber hinaus wird die Twitch-Sensation und Call OF Duty-Gaming-Entwicklerin KatGunn mit 1st11 über Live-Streams, lustige Challenges und einzigartige interaktive Inhalte mit mehr als einer Viertelmillion ihrer Twitch-Follower zusammenarbeiten.

„Laut Forbes wächst die Gaming-Industrie so rasant und wird bis 2025 voraussichtlich über US$300 Milliarden erreichen. Für 1st11 ist der Zeitpunkt ideal, seine Gaming-Plattform zu starten, bei dem derzeitigen Wachstum und Enthusiasmus in diesem Sektor und unserer Fähigkeit, diesen phänomenal wachsenden Markt zu erreichen“, erklärt der CEO von 1st11, Peter Glancy.

Über Planet Ventures Inc.

Planet ist ein an der TSXV gelisteter Investment-Emittent, der sich auf Investitionen in revolutionäre Unternehmen und Branchen mit hohem Wachstumspotenzial konzentriert. Die einzigartige portfoliogesteuerte Anlagestrategie von Planet verschafft seinen Anlegern Zugang zu aufstrebenden und wachstumsstarken Unternehmen und schirmt sie gleichzeitig gegen erhebliche Verluste ab.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website von Planet unter https://planetventuresinc.com/.

