PierianDx kündigt erweiterte Partnerschaft mit Illumina zur Unterstützung der genomischen Berichterstellung in globalen Märkten an

Die Durchführung eines umfassenden NGS-Tests und die Bereitstellung eines begleitenden genomischen Berichts wurden bisher nur einmal über einen Versandtest an ein kommerzielles Labor realisiert. Bei der Durchführung von Tests als Zusendung geben Gesundheitsorganisationen jedoch die Kontrolle über Proben, Bearbeitungszeit und Qualität ab. Die PierianDx-Plattform ermöglicht es Organisationen im Gesundheitswesen, ihre Präzisionsmedizin-Programme voranzutreiben, indem sie in die Lage versetzt werden, genaue, zeitnahe und umfassende klinische Genomik-Berichte intern zu erstellen.

PierianDx, das führende Unternehmen im Bereich der klinischen Genomikinformatik, kündigte heute eine erweiterte Partnerschaft mit Illumina an, die es den genomischen Berichtslösungen von PierianDx ermöglicht, mit AmpliSeq für das Illumina-Fokus-Panel, AmpliSeq für das Illumina-Myeloid-Panel und dem TruSight-Panel für erblichen Krebs zusammenzuarbeiten. Die Ergänzung dieser Panels baut die bestehende Beziehung zwischen Illumina und PierianDx aus, die derzeit die Nutzung der PierianDx-Plattform zur Unterstützung der Genomberichterstellung in den wichtigsten globalen Märkten für das TruSight Oncology-500-Portfolio umfasst.

Dr. Phil Febbo, Senior Vice President und Chief Medical Officer von Illumina, sagte: „PierianDx hat seinen Einsatz für Best-in-Class-Varianten von Berichtslösungen bewiesen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft zu erweitern, um die für die klinische Krebsforschung optimierte Panel-Suite AmpliSeq einzubeziehen.“

PierianDx entwickelt Clinical Genomics Workspace, das aus einer intuitiven Software und einer soliden klinischen Wissensdatenbank besteht. Diese wandelt unstrukturierte Varianteninformationen in einen hochgradig strukturierten und nutzbaren klinischen Genombericht um. Die Software wird von akademischen medizinischen Zentren, Krebszentren, Referenzlabors und Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt verwendet und hilft den Benutzern, Varianten genau und schnell zu klassifizieren und zu interpretieren und so einen ärztegerechten Bericht zu erstellen.

Lincoln Nadauld, Vice President und Chief of Precision Medicine and Genomics bei Intermountain Healthcare, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit PierianDx hat es uns ermöglicht, unser Präzisionsmedizin-Programm voranzubringen, indem wir die Klassifizierung von Varianten verbessert, die Identifizierung von zielgerichteten Therapien vorangetrieben und die Möglichkeiten klinischer Studien für unsere Patienten ausgebaut haben.“

Das 2014 von der Washington University in St. Louis aus gegründete Unternehmen PierianDx konzentriert sich darauf, die Krebsdiagnostik voranzubringen und gezielte Therapien für Gesundheitssysteme, Labors und Patienten weltweit zugänglicher zu machen. Seine branchenführenden Technologien für die klinische Genomik, das CAP- und CLIA-akkreditierte Labor, die IVD-kompatible Wissensdatenbank und Berichtslösung sowie seine Fachkompetenz bieten den am besten integrierten, vertrauenswürdigsten und kooperativsten Ansatz im gesamten Spektrum der klinischen Versorgung. Von Genomsequenzierung und biomedizinischer Informatik im Labor bis zu Berichterstellung und Entscheidungshilfe am Patientenbett treibt PierianDx die Einführung der Genomik in die klinische Versorgung voran und beschleunigt den Kampf gegen somatische Krebserkrankungen und Erbkrankheiten in der Keimbahn. www.pieriandx.com

