INDEX-MONITOR Pershing Square Holdings werden Homeserve im FTSE 100 ersetzen Die Aktien der Investment-Gesellschaft Pershing Square Holdings werden in Kürze in den britischen Index FTSE 100 aufgenommen. Von Montag, 21. Dezember an, werden sie dort vertreten sein, teilte der Indexanbieter am Mittwoch in London mit. …