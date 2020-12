VELO schenkt den Fans ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk mit einer exklusiven Live-Stream-Performance von Dimitri Vegas & Like Mike

Der Live-Stream findet eine Woche nach der Veröffentlichung des brandneuen festlichen DVLM-Albums „Home Alone" (am Vorweihnachtsabend) statt.

Datum des Live-Streams: 6. Dezember

LONDON, 2. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- VELO, eine führende Nikotinbeutelmarke, macht den Fans mit einer Live-Stream-Performance der globalen DJ-Superstars Dimitri Vegas und Like Mikes (DVLM) ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Dimitri Vegas und Like Mike, die von DJMag 2019 zur Nummer eins der DJs weltweit gewählt wurden, wurden im Juli Markenbotschafter für VELO und setzen ihre spannende Partnerschaft mit einer exklusiven Live-Stream-Performance im Dezember dieses Jahres fort. DVLM hatten ein arbeitsreiches Jahr mit der Schaffung ihres brandneuen Albums „Home Alone" (am Vorweihnachtsabend), auf dem ein glitzerndes Ensemble von Künstlern mit etwas für jeden Musikgeschmack zu hören ist.

Das Album, das vom berühmten Label Smash the House herausgebracht wurde, enthält eine Vielzahl von Weihnachtslieblingen mit einem weihnachtlichen Touch. Von der Neuinterpretation von „The Nutcracker" des Labelfavoriten Coone bis hin zu den Labelchefs Dimitri Vegas & Wie Mike, der mehrere Auftritte an der Seite von Steve Aoki als „3 Are Legend" hatte und weitere Namen wie Armin Van Buuren, R3HAB und Brennan Heart, ist für jeden etwas dabei. Ausgehend von den millionenfach ausgestrahlten Titeln „Run Away" und „Bring That Beat", die von kolossalen Kollegen wie Justin Martin, MAKJ und Firebeatz unterstützt wurden, kehren die Bassjackers zurück, um „Jingle Bells" auf der Tanzfläche zu bedrohen, was eine völlig alternative und einzigartige Hymne zur Untermalung Ihrer Feierlichkeiten darstellt. Zu den anderen Weihnachtsklassikern, die neu gestaltet wurden, gehören „Last Christmas", zu dem sich Sylver und Dino Warriors gesellen, und „It's beginning to look a lot like Christmas".

DJ und Labelchef Dimitri Vegas sagte: „Wir haben es wirklich vermisst, auftreten zu können, deshalb lieben wir es, dass wir allen dieses frühe Weihnachtsgeschenk einer exklusiven Live-Stream-Performance machen, weil wir es nach diesem Jahr alle brauchen. Es wird alle für die Feierlichkeiten begeistern und wir können es kaum erwarten!"

Paul Lageweg, Direktor für neue Kategorien bei BAT, sagte: „Dimitri Vegas und Like Mike verkörpern perfekt den Geist von VELO - das Leben ohne Grenzen zu leben. Wir wissen, dass das Jahr 2020 eine Herausforderung für alle ist, daher ist es großartig, dass wir unseren Verbrauchern auf der ganzen Welt zu Hause eine festliche Freude bereiten können."

Der Live-Auftritt der DVLM wird am 6. Dezember um 18.00 Uhr (GMT) exklusiv auf den YouTube-Kanälen VELO und DVLM als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk an die Fans in aller Welt ausgestrahlt. Hier ansehen VELO GLOBAL - YouTube

VELO ist ein Nikotinbeutel-Produkt, das Verbrauchern eine moderne Alternative zu anderen Nikotinprodukten bietet. VELO kann überall und jederzeit genossen werden, indem einfach ein Nikotinbeutel unter die Lippe gelegt wird. VELO ist in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen erhältlich, um jeder Stimmung gerecht zu werden: Ruby Berry, Urban Vibe, Polar Mint, Tropic Breeze, Ice Cool and Freeze.

Weitere Informationen finden Sie hier:

VELO GLOBAL - YouTube

Informationen zu VELO

VELO ist ein modernes orales Produkt, das erwachsenen Rauchern und Nikotinkonsumenten eine aufregende und bequeme Möglichkeit bietet, Nikotin auch unterwegs zu konsumieren.

Der VELO-Nikotinbeutel ist in einer Reihe von Geschmacksrichtungen und Nikotinstärken erhältlich und bietet eine Alternative zum Nikotinkonsum. VELO-Produkte sind von weißer Farbe und bestehen aus hochwertigen Inhaltsstoffen, darunter Wasser, Aromastoffe, Süßstoffe, Nikotin pharmazeutischer Qualität und pflanzliche Stoffe.

VELO ist ein Marktführer in der Kategorie der modernen oralen Produkte.

https://uk.velo.com/

Für alle Anfragen wenden Sie sich an: Abigail.foran@bcw-global.com