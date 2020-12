DATAGROUP SE: DATAGROUP erzielt Bestnoten bei der Kundenzufriedenheit

Pliezhausen, 03. Dezember 2020. In der aktuellen Studie zum IT-Outsourcing in Deutschland des Marktforschungsinstituts Whitelane und der Beratungsgesellschaft Navisco AG erreicht DATAGROUP Platz 3 im Ranking der Kundenzufriedenheit und erzielt Bestnoten in Kundenloyalität, Innovation und Cloud-Fähigkeit. Die Studie ist die umfassendste Studie zum IT Outsourcing in Deutschland.

Für die IT Outsourcing Study Germany wurden 160 Outsourcing-Kunden befragt, die zusammen rund 550 Outsourcing-Verträge sowie rund 300 Cloudsourcing-Verträge halten. Die Studie ist damit die umfassendste Studie des IT-Outsourcing Marktes in Deutschland. DATAGROUP belegt unter allen Anbietern mit einer durchschnittlichen Kundenzufriedenheit von 82 % Platz drei. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit aller Anbieter in der Studie liegt bei 72 %. DATAGROUP belegt damit bei der Kundenzufriedenheit den dritten Platz und zum sechsten Mal in Folge einen der vorderen Plätze.

"Gerade in Zeiten von Corona sind IT-Dienstleister besonders gefragt. Wir waren sehr nahe an unseren Kunden und haben sie partnerschaftlich und auf Augenhöhe unterstützt. Das honorieren sie mit hoher Zufriedenheit und Loyalität.", erklärt Dirk Peters, Vorstand Vertrieb der DATAGROUP.

Das spiegelt sich auch in den Studienergebnissen wider. 72 % der DATAGROUP-Kunden sind so zufrieden, dass sie im Falle einer Vertragsverlängerung direkt mit DATAGROUP verhandeln würden anstatt einen Ausschreibungsprozess zu starten.

Die hohe Loyalität und Kundenzufriedenheit sind auch im Leistungsspektrum von DATAGROUP begründet. In den Unterkategorien Cloud-Fähigkeit belegt DATAGROUP Platz eins unter allen untersuchten IT-Dienstleistern und landet im Bereich Verständnis für die Kundenunternehmen auf Platz zwei. In der Zufriedenheit mit den Data Center-Leistungen erreicht DATAGROUP durchschnittlich 83 % und damit den zweiten Platz, bei den End User Services liegt der IT-Dienstleister mit 84 % auf Rang eins.