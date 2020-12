Seit Sonntagabend blockierten wieder Hunderte von Bauern die Zufahrten zu zentralen Lagern der Lebensmittelketten. Einige hundert waren mit ihren Traktoren vor das Lidl-Zentrallager am Brookweg in Cloppenburg gefahren und versperrten die Einfahrt, so dass keine Lastwagen mehr durchkamen. Blockiert wurden auch die Lager in Schwanewede und in Rade. Rund 50 Traktoren verstellten in einer spontanen

Der Beitrag Bauern blockieren Lebensmittellager erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.