Lucapa Diamond kann jetzt auch am Verkauf der polierten und geschliffenen Edelsteine von seiner Lulo-Mine partizipieren.

Lange Zeit konnte Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (WKN A0M6U8 / ASX LOM) die qualitativ hochwertigen Edelsteine von seiner Lulo-Mine nur als Rohdiamanten durch die staatlich genehmigten Kanäle vertreiben und deshalb nicht an den Mehrwerten teilhaben, die durch das Schleifen und Polieren der Lulo-Diamanten entstanden. Das hat sich mittlerweile geändert!

2019 nämlich wurden in Angola Gesetzesänderungen umgesetzt, die es SML, der angolanischen Tochtergesellschaft von Lucapa, erlauben, Diamanten auch in andere, wertsteigernde Kanäle und Partnerschaften zu verkaufen. Was bedeutet, dass SML nun zusätzlich Werte über den Preis für Rohdiamanten hinaus erzielen kann.