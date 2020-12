SAN ANTONIO, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology TM (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologie-Lösungen, gab heute seine Beteiligung an der Einführung der Professional Services im AWS Marketplace während der AWS re:Invent 2020 bekannt. Rackspace Technology ist einer der AWS (Amazon Web Services) Consulting Partner, der Dienstleistungen im AWS Marketplace anbietet und unter Vertrag nimmt, um Kunden bei der Implementierung, Unterstützung und Verwaltung ihrer Software auf AWS zu unterstützen.

Rackspace Technology kündigt neue Professional Services an und stellt bei der AWS re:Invent 2020 Lösungen vor, um Kunden beim Aufbau der technologischen Zukunft auf AWS zu unterstützen

Der AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog von Software, Daten und Dienstleistungen, der es einfach macht, Software- und Datenprodukte, die auf AWS laufen, zu finden, zu testen, zu kaufen und einzusetzen. Die Aufnahme von Rackspace Technology Professional Services in AWS Marketplace kann die Möglichkeiten der Kunden, AWS zu nutzen, beschleunigen und bietet einen besseren Zugang zu der umfassenden AWS-Expertise des Unternehmens. Die Professional Services von Rackspace Technology bieten den Kunden von AWS Marketplace eine vereinfachte Möglichkeit, Software und Dienstleistungen an einem zentralen Ort zu kaufen und sich in Rechnung stellen zu lassen.

Darüber hinaus kündigte Rackspace Technology auf der AWS re:Invent 2020 neue und aktualisierte Lösungen an: