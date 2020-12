FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Bankhauses Julius Bär die Corona-Krise im kommenden Jahr überwinden und zurück zur Normalität finden. "Die zweite Infektionswelle in der Pandemie wird die Konjunktur noch bis zum kommenden Frühjahr belasten", sagte der Chefvolkswirt von Julius Bär, David Kohl, am Freitag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Ab dem zweiten Quartal 2021 dürfte die größte europäische Volkswirtschaft wieder Fahrt aufnehmen. "Die wirtschaftliche Traumatisierung durch die Krise wird generell sehr gering ausfallen", versicherte Kohl.

Nach einer starken Konjunkturerholung in den vergangenen Sommermonaten wird die zweite Infektionswelle nach Einschätzung von Julius Bär die Wirtschaft in den Wintermonaten erneut ausbremsen. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember rechnet Kohl mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Nach dem schwachen vierten Quartal dürfte auch das Auftaktquartal 2021 durch die Folgen der zweiten Welle belastet werden. Ab dem kommenden Frühjahr sei dann aber mit dem Beginn einer Aufholjagd zu rechnen, die in der zweiten Jahreshälfte 2021 verstärkt Fahrt aufnehmen dürfte.