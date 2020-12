Offenbach/Main, 04. Dezember 2020

Klimaneutral im Stromverbrauch Dank sauberer Energie im Netzwerk

STARK Deutschland betreibt über 95 Prozent der 220

Niederlassungen mit Ökostrom

STARK Deutschland ist das Dach für elf starke Marken im Baustoff-Fachhandel - ein Netzwerk führender Generalisten und Spezialisten für Baustoffe. In über 220 Niederlassungen in ganz Deutschland erhalten Profis auf dem Bau und im Handwerk ein breites Sortiment von über 30.000 Produkten und fachgerechte Beratung. Nachhaltigkeit ist dabei Teil der Unternehmensstrategie. STARK Deutschland etabliert Nachhaltigkeitsprogramme über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, viele Produkte im Sortiment sind umweltzertifiziert. Seit September werden zudem nahezu alle Niederlassungen von STARK Deutschland mit Ökostrom betrieben.



STARK Deutschland richtet seine Strategie für die nächsten Jahre insbesondere auch auf das Zukunftsthema Nachhaltigkeit aus. Mit dem Motto "Wir sind Zukunftsbauer" will CEO Kåre O. Malo in diesem Bereich Standards setzen und Lösungen rund um Bau und Wohnumfeld mit Kunden und Partnern weiter vorantreiben:

"Dem nachhaltigen Bauen gehört die Zukunft. Wir wollen es einfacher machen, damit sich unsere Kunden darauf konzentrieren können, ihre nachhaltigen Projekte umzusetzen. Als Marktführer gehen wir voran und stellen unter anderem zertifizierte Produkte zur Verfügung, die geschlossene Materialkreisläufe unterstützen. Die Versorgung unserer Niederlassungen mit Ökostrom ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. ", so Malo.

Klimaneutralität im Stromverbrauch erreicht: 8.426 Tonnen CO2 ersetzt

Nachhaltigkeit ist bei STARK Deutschland Programm. Das Unternehmen ist für Umweltschutz, Qualität und Arbeitsschutz dreifach ISO-zertifiziert. Auch für den Bezug von Ökostrom hat STARK Deutschland eine entsprechende Zertifizierung erhalten und erreicht für den Zeitraum vom 01. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021 durch den Einsatz von 19.887.000 kWh Ökostrom Klimaneutralität im berechneten Stromverbrauch.