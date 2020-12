Frankfurt am Main (ots) -- "Compact with Africa": KfW unterstützt Marokko mit 250 Mio. EUR- Stärkung von Kapitalmarkt und Privatsektor- Stabilisierung des marokkanischen FinanzsystemsDie KfW Entwicklungsbank hat im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem marokkanischenWirtschafts- und Finanzministerium einen Finanzierungsvertrag in Höhe von 250Mio. EUR für einen zinsverbilligten Kredit unterzeichnet. Es geht um dieVerbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen und den Zugang zuFinanzdienstleistungen für in- und ausländische kleine und mittlerePrivatunternehmen. Dies soll über verschiedene Reformmaßnahmen erreicht werden:So wird zum Beispiel das Mobile Banking in Marokko ausgebaut, damit bestimmteZahlungen über Handys abgewickelt werden können. Auch der Mikrofinanzsektor wirdgestärkt, damit Kleinstunternehmer leichter an einen Kredit kommen. DerKapitalmarkt wird weiterentwickelt, damit es einfacher für Unternehmen ist, sichüber Anleihen zu refinanzieren.