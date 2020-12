BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und und die Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten (OAKPS, früher AKP-Staaten) haben sich auf ein neues Partnerschaftsabkommen verständigt. Das weltweit größte Nord-Süd-Abkommen wird das bisherige Cotonou-Abkommen nach 20-jähriger Laufzeit ersetzen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sprach von einem wichtigen Durchbruch und erklärte: "Europa hat sich mit 78 afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten auf einen Zukunftsvertrag für die nächsten 20 Jahre geeinigt; das Abkommen gilt für mehr als 1,5 Milliarden Menschen auf vier Kontinenten."

Die Einigung sei am Donnerstag von Unterhändlern erzielt worden, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Hauptziele des Abkommens sind die Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung sowie eine engere Zusammenarbeit bei Migration, Klimaschutz und Bildung. In dem Abkommen verpflichten sich die EU und Afrika auch zur Zusammenarbeit bei der Afrikanischen Freihandelszone, die über eine Milliarde Menschen umfasst und nach einer halbjährigen Verzögerung wegen der Corona-Restriktionen nun zum 1. Januar 2021 an den Start gehen soll.