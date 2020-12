BERENBERG belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einer Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,35 Euro belassen. Nach wie vor glaubt Analystin Sarah Simon, dass die Summe aus allen Unternehmensteilen erheblich höher ist als die gegenwärtige Marktkapitalisierung des Medienkonzerns. Dieses Wertpotenzial werde aber bislang nicht gehoben, weil Investoren die Langlebigkeit des Entertainment-Geschäfts skeptisch beurteilten, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 08:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.