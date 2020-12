Moody's Analytics gewinnt drei Auszeichnungen für strukturierte Finanzierungen im Chartis RiskTech100

Moody's Analytics ist im diesjährigen Chartis RiskTech100 in drei Kategorien für seine strukturierten Finanzangebote gewürdigt worden: Pricing & Analytics: Credit for the Banking Book, Pricing & Analytics: Credit for CLOs und OpsTech: Securitization Services. Moody's Analytics belegt zudem Platz 2 im Gesamtranking, eine Verbesserung gegenüber dem 4. Platz in den letzten beiden Jahren, und gewann daneben in insgesamt 10 Kategorien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005311/de/