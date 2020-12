ERYTECH verkündet zuvor auf Jahrestagung der American Society of Hematology präsentierte positive Ergebnisse der Phase-II-Studie von Eryaspase bei akuter lymphoblastischer Leukämie

Webcast heute, Montag, den 7. Dezember,

16:00 Uhr MEZ / 10:00 Uhr ET

Die Studie bestätigt das Potenzial von Eryaspase als attraktive Behandlungsoption für ALL-Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber PEG-Asparaginase



LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Mass., Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Nasdaq und Euronext: ERYP), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das innovative Therapien entwickelt, bei denen Arzneimittelwirkstoffe in roten Blutkörperchen eingekapselt werden, gibt heute die Ergebnisse der von der NOPHO gesponserten Phase-II-Studie von Eryaspase bei Patienten mit akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) bekannt, die gestern von Dr. Line Stensig Lynggaard auf der 62. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) präsentiert wurden. In dem heute stattfindenden Webcast wird Dr. Birgitte Klug Albertsen, Associate Professor am Aarhus University Hospital in Dänemark und leitende Prüfärztin der Studie, über die Daten berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die NOR-GRASPALL-2016-Phase-II-Studie untersuchte die Sicherheit und das pharmakologische Profil von Eryaspase bei ALL-Patienten, bei denen zuvor eine Überempfindlichkeit gegenüber pegylierter Asparaginasetherapie vorlag. Die Studie wurde an 21 Prüfzentren in den skandinavischen und baltischen Ländern Europas von der Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO) durchgeführt. Es wurden 55 Patienten in die Studie aufgenommen. Primäre Ziele der Studie waren die Asparaginase-Enzymaktivität und die Sicherheit. Beide Endpunkte wurden erreicht.

Eryaspase zeigte bei 54 der 55 behandelten Patienten 14 Tage nach der ersten Infusion eine anhaltende Asparaginase-Enzymaktivität über dem Schwellenwert von >100 U/l bei Talspiegel.

Eryaspase wurde in der Regel gut vertragen, wenn sie der Chemotherapie hinzugefügt wurde, und fast alle Patienten konnten die beabsichtigten Asparaginasebehandlungen (Median von 5 Dosen pro Patient) erhalten. Von den 55 Patienten hatten nur 2 Patienten eine schwere allergische Reaktion und brachen die Eryaspasebehandlung ab.

Dr. Line Stensig Lynggaard, die Studienleiterin der NOPHO, kommentierte: „Die Aufrechterhaltung einer adäquaten Asparaginasebehandlung bei Überempfindlichkeit gegenüber PEG-Asparaginase bleibt ein wichtiges Ziel bei der Behandlung von ALL-Patienten. Ein globaler Versorgungsmangel an Erwinia-basierter Asparaginase, die derzeit die alternative Behandlungsoption zur PEG-Asparaginase darstellt, unterstreicht die Notwendigkeit neuer alternativer Behandlungsmöglichkeiten. Unsere Studie hat gezeigt, dass Eryaspase, die alle zwei Wochen verabreicht wird, ein anhaltendes Asparaginase-Enzymaktivitätsniveau bietet, wenige Überempfindlichkeitsreaktionen hervorruft und in Kombination mit Chemotherapie allgemein gut verträglich ist. Wir kommen zu dem Schluss, dass Eryaspase eine attraktive Behandlungsalternative für ALL-Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber PEG-Asparaginase ist.“