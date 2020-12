10.12.2020 / 15:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PANTAFLIX AG führt Hauptversammlung 2020 durch - Digitalisierungsschub sorgt für steigende Nachfrage nach PANTAFLIX-Technologie durch B2B-Kunden

- Corona-Pandemie bei Filmarbeiten beherrschbar



- Vier Kinostarts und eine Netflix-Produktion für 2021 geplant

- Weitere B2B-Kunden entscheiden sich für PANTAFLIX-Technologie zur Digitalisierung des Geschäftsmodells



München, 10. Dezember 2020. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute erfolgreich ihre Hauptversammlung 2020 durchgeführt. Aufgrund der Mobilitäts- und Versammlungsbeschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde die Hauptversammlung zum Schutz aller TeilnehmerInnen als rein virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Das Aktionariat entlastete die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019. Die Stimmpräsenz lag bei 66,12 %.

In seiner Rede ging der Vorstandsvorsitzende der PANTAFLIX AG, Nicolas Paalzow, auf die Entwicklungen im vergangenen und laufenden Geschäftsjahr ein und konkretisierte die Strategie im Umfeld der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung des Virus hatten für die Medienbranche im Allgemeinen und PANTAFLIX im Speziellen weitreichende Konsequenzen.



Trotz Lockdown bleibt der Output hoch



Das Management reagierte mit einem klar umrissenen Maßnahmenkatalog, der unter anderem Homeoffice und Kurzarbeit, ein angepasstes Liquiditätsmanagement und die Inanspruchnahme von staatlichen Hilfen umfasste. Zeitnah konnten die zunächst verschobenen Film- und Serienprojekte wieder aufgenommen und zum Großteil bereits erfolgreich beendet werden. Während im Jahr 2019 mit TRAUMFABRIK, ABIKALYPSE, DEM HORIZONT SO NAH und AUERHAUS gleich vier Film-Produktionen in die Kinos kamen, waren es im Jahr 2020 trotz herausfordernder Umstände drei Produktionen, die veröffentlicht wurden. Neben der erfolgreichen Serie MAPA, in Kooperation mit Readymade Films, für den Streaming-Anbieter Joyn kam mit der PANTALEON Films Produktion TAKEOVER - VOLL VERTAUSCHT ein Familienfilm in die Kinos. Im September folgte die Serie DAS LETZTE WORT für den Streaming-Anbieter Netflix. Für 2021 sind die Kinostarts von RESISTANCE, GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG, OSKARS KLEID und WOLKE UNTERM DACH geplant. Die Produktion ARMY OF THE DEAD - MEANWHILE IN GERMANY von und mit Matthias Schweighöfer für Netflix soll ebenfalls im Jahr 2021 veröffentlicht werden.