AKTIE IM FOKUS Infineon und SAP am Dax-Ende - Technologiesektor wenig gefragt Technologiewerte sind von den Anlegern am Montag in Europa erneut links liegen gelassen geworden. Die Papiere von Infineon und SAP zum Beispiel fielen um 0,8 beziehungsweise 0,5 Prozent und waren so im Leitindex Dax unter den wenigen klaren …