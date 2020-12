Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns überschrieben wir am 29.11. mit „Wie weit trägt das Kaufsignal?!“. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Dieses Mal gelang es der Aktie, das massive Widerstandscluster um 8,5 CAD aufzubrechen. Bekanntlich sind Ausbruchssituationen eine fragile Angelegenheit und so war es eminent wichtig, dass die Aktie dem Vorstoß gleich Nachdruck verleihen konnte und die Bewegung nach kurzem Zögern auch gleich über die 9,0 CAD ziehen konnte. Diese Zone erlangte ihre Relevanz u.a. aufgrund der Kursentwicklung in 2017 und 2018. Aktuell hat die Aktie den nächsten relevanten Kursbereich von 10,0 CAD erreicht. Hier liegt ein markantes Hoch von Ende 2017. Kurzum. Sollte es Lundin Mining gelingen, auch die 10,0 CAD signifikant zu überspringen, käme das einem Befreiungsschlag gleich. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 12+ CAD ausdehnen. Mit einsetzenden Gewinnmitnahmen ist allerdings zu rechnen. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 9,0 CAD ab. Sollte es unter die 8,5 CAD gehen, ist Obacht geboten. Unterstützung bekommt die Aktie unter anderem von der Rally bei Kupfer.“



In der Folgezeit gelang es der Aktie, den Widerstandsbereich um 10,0 CAD zu überwinden. Damit aktivierte sich ein frisches Kaufsignal. Das von uns zuletzt skizzierte Bewegungsziel bei 12+ CAD blieb jedoch ungefährdet. Die Aktie legte noch auf knapp 10,6 CAD zu, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und der Aktie das Vorwärtskommen auf der Oberseite erschwerten.

Unter fundamentalen Aspekten profitiert Lundin unverändert von der starken Vorstellung der Industriemetalle. Insbesondere Kupfer gilt es, diesbezüglich anzuführen.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 14.12. „Kupfer - Mit Vehemenz nach oben!"

Kommen wir auf die Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns zurück. Lundin legte in den letzten Wochen ausgehend von den 7,0 CAD eine beeindruckende Zwischenrally hin. Anders ausgedrückt. Seit Ende September verzeichnete die Aktie in der Spitze einen Kursgewinn von über 50 Prozent. Dass es hier nun zu Gewinnmitnahmen kommt, sollte daher nicht überraschen. Diese könnten mit Blick auf die veritable Rally auch stärker ausfallen. Aus bullischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn sie letztendlich auf den Bereich um 9,0 CAD beschränkt bleiben würden. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In jedem Fall darf die Aktie nicht unter die 8,5 CAD abtauchen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.