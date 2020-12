Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Anleger in Rally-Stimmung - EuroStoxx auf Hoch seit Ende Februar Starke Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in Europa sowie Corona-Impfhoffnungen haben am Mittwoch die Börsen Europas beflügelt. Zudem kommen Verhandlungen in den USA über das nächste Hilfspaket wohl voran und auch in die Brexit-Verhandlungen ist …