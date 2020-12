Innocan Pharma meldet den erfolgreichen Abschluss seines ersten kommerziellen Produktionslaufs in Europa und die Aufnahme der kommerziellen Herstellung in den USA

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta), 1 6 . Dezember 2020. Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (F WB : IP4) (OTC:INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, den Abschluss seiner ersten kommerziellen Produktion der Premium-Kosmetiklinie Shir und der topischen Produkte der Marke Relief & Go in Portugal sowie die Aufnahme der Produktion in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben.

Innocan hat seinen ersten kommerziellen Produktionslauf in Europa/Portugal abgeschlossen und wird nun mit einem ersten Produktionslauf in Nordamerika beginnen. In Portugal verfügt Innocan nun über einen Lagerbestand von 35.000 Stück seiner SHIR- und Relief & Go-Linien. Das Unternehmen wird sofort mit der Herstellung eines Anfangsbestands von 40.000 Stück in Nordamerika beginnen. Dank dieser Produktionsaktivitäten wird das Unternehmen den europäischen bzw. den US-Markt entsprechend beliefern können.