Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf ein deutsches SPAC, auf TESLA vor der Aufnahme in den S&P500, auf DOORDASH und seine Mitbewerber und auf die IPO Pläne der US-Krypobörse COINBASE.

Die Wall Street legte gestern moderat zu. Bei den Indizes reichte es für ein halbes Prozent Aufschlag. Im NASDAQ100 war es mit +0,6 % etwas mehr. Alle notieren mittlerweile auf Allzeithoch. Dafür reicht es beim DAX noch immer nicht ganz, obwohl die Jahresendrally in vollem Gange ist. Immerhin hat das deutsche Börsenbarometer in den letzten drei Handelstagen rund 750 Punkte zugelegt. Das konnte nur gelingen, weil auch die Umsätze angezogen sind. Dagegen geht es heute früh erst mal gemächlich zu. Der Dax startet mit ein paar Punkten Abschlag in den frühen Handel. Nach einer halben Stunde aber hat das deutsche Börsenbarometer bereits wieder die 13.700er Marke übersprungen und steigt weiter. Ab heute können Sie eine lupenreine deutsche E-Mobil-Aktie kaufen: Fox e-Mobility ist ein deutsches SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Das bisherige E-Mobil mit dem Namen MIA wurde über eine Kapitalerhöhung als Sacheinlage im Volumen von 69,4 Mio. € in den Mantel der bisherigen Catinum eingebracht. Die Blaupause dazu lieferte diesen Sommer NIKOLA der mittlerweile wieder geerdete Wasserstoff LKW Highflyer aus den USA. 160 Mio. € sind als Investitionsprogramm vorgesehen. Man kann jetzt also auf die deutsche Variante des E-Mobils wetten. Allemal spannend; ob es sich auch lohnt, muss sich noch erweisen. Wir werden darauf voraussichtlich noch einmal zurückkommen.