Kaum ist die Jahresendrally ausgerufen, schon gönnt sich der DAX eine Verschnaufpause. Das deutsche Wirtschaftsbarometer zeigt sich am Freitag fast unverändert bei knapp unter 13.700 Punkten. Anleger trauen sich vor dem Wochenende wohl keine größeren Käufe zu und lassen die Handelswoche lieber ausklingen. Das Allzeithoch aus dem Februar scheint somit also noch weiter Bestand zu haben. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CD Projekt (WKN: 534356)

Erneut für schlechte Laune bei Anlegern sorgen die Papiere des polnischen Spiele-Herstellers CD Projekt. Am Freitagvormittag verlieren die Papiere ca. 20%. Grund dafür ist die Meldung darüber, dass der PlayStation-Konzern Sony das neue CD Projekt-Spiel „Cyberpunk 2077“ aus seinem Online-Store schmeißt. Das Spiel hatte wegen zu vieler Bugs für viel Kritik gesorgt. 2. SAP (WKN: 716460)

Zum Wochenende zählen die Papiere des SAP-Konzerns zu den Gewinnern im DAX. Die Aktie kann ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen und notiert zum Mittag bei knapp 106 Euro pro Anteilsschein. Der Weg zum Vor-Crash-Niveau bei ca. 140 Euro ist jedoch noch lang. 3. Norwegian Air (WKN: A0BLAH)

Für die Papiere der norwegischen Airline Norwegian Air Shuttle geht es auf dem Stuttgarter Börsenparkett um fast 40% gen Süden. Vor einer Woche hatte das Unternehmen Gläubigerschutz beantragt. An der gestern abgehaltenen Aktionärsversammlung stimmte die Mehrheit der Anteilseigner einem umfangreichen Finanzierungsplan zu. Dazu gehören u. a. die Neuemission von Aktien im Wert von 377 Mio. Euro. Der Handel mit den Papieren wurde gestern an der Osloer Börse zum Teil ausgesetzt.

Der Bitcoin marschiert derzeit von Allzeithoch zu Allzeithoch - und dieses Mal scheint es ganz andere Gründe zu haben als bei der Rally 2017. Markus Miller und Richy analysieren den wilden Ritt und widmen sich außerdem noch der Geldpolitik der EZB sowie dem jüngsten Interesse von BlackRock an Bitcoin & Co. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ez3a7Mh8mNs

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert während des bisherigen Handelsverlauf überwiegend im negativen Bereich. Nur für wenige Minuten gelang es ihm die Nulllinie zu überschreiten. Die Anleger agieren anscheinend vorsichtig vor dem bevorstehenden Wochenende.

Trends im Handel

1. Knock-out-Put auf ThyssenKrupp (WKN MC68S2)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden in einem Knock-out-Put auf ThyssenKrupp statt. Der Knock-out-Put wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Für die ThyssenKrupp-Aktie geht es mit 7,99 Euro auf ein neues Corona-Hoch - nach den massiven Kurseinbrüchen zu Beginn der Corona-Pandemie im März. 2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Weiterhin wird ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 von den Anlegern gekauft. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien hat wiederum die Xinyi-Solar-Aktie mit 8,44%. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert 1,57% höher bei 114,48 Euro. 3. Call-Optionsschein auf Walmart (WKN KA0XUW)

Bei den Optionsscheinen wird ein Call-Optionsschein auf den weltweit größten Einzelhändler Walmart von den Anlegern verkauft. Die Walmart-Aktie notiert mit 119,60 Euro unverändert.

