Bis Mitte 2019 hinein stieg Workday auf 226,83 US-Dollar an. Die anschließende Korrekturbewegung reichte auf 107,75 US-Dollar abwärts, ab Mitte März schoss der Wert wieder gen Norden und markierte Anfang September bei 248,75 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt. Nur wenig später setzte eine mehrmonatige Konsolidierungsbewegung ein, die bereits in dieser Woche aufgelöst und den Weg gen Norden auf mittelfristiger Basis freimachen könnte.

Beobachtung notwendig

Gelingt es der Fin-Tech-Aktie tatsächlich per Wochenschlusskurs über die aktuellen Jahreshochs von zu 248,75 US-Dollar zuzulegen, dürfte weiteres Kurspotenzial zunächst an 265,00 US-Dollar frei werden, darüber lässt sich ein projiziertes Ziel sogar bei 284,16 US-Dollar ausmachen. Über den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MA3YVN kann hiervon überdurchschnittlich partizipiert werden. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne zwischen 200,00 und 239,00 US-Dollar ist zunächst als neutral einzustufen. Ein Bruch des 50-Wochen-Durchschnitts bei 196,89 US-Dollar dürfte allerdings Abschläge in den Bereich von 173,95 US-Dollar hervorrufen.