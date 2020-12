---------------------------------------------------------------------------

MBH CORPORATION NIMMT DEN HANDEL AN DER AMERIKANISCHEN BÖRSE OTCQX AUF, UM US-INVESTOREN ZU UNTERSTÜTZEN



* MBH Corporation plc hat im September die ersten Übernahmen in den USA getätigt, weitere sind für 2021 geplant



* MBH ist nach Umsatz und Nettogewinn eine der am schnellsten wachsenden neuen Börsenlistings in Europa



* MBH hat bereits im Jahr 2020 zehn profitable Unternehmen erworben und damit die Anzahl der Unternehmen der Gruppe verdoppelt

* MBH zahlte in ihrem ersten Jahr als plc eine Dividende und beabsichtigt, dies auch in Zukunft fortzusetzen



London, 18. Dezember 2020 - MBH Corporation plc, eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse gelistet ist, gibt bekannt, dass sie ab heute den Handel am OTCQX(R) Best Market aufgenommen hat. Der Ticker-Code lautet MBHCF.



Während des gesamten Jahres 2020 hat MBH mit bisher zwölf Übernahmen ihren sehr erfolgreichen Ansatz für Wachstum über Akquisitionen fortgesetzt. Im September erfolgte die erste Akquisition von MBH in den USA, als mit "Meeting of The Minds" der größte Verband von Immobilieninvestoren mit dem größten Mentoring-Programm für Investoren in New York sowie "Everyday Realty Services" (ERS), einem Unternehmen für Immobilienvermittlung und gewerbliche Finanzierung, der Gruppe beitraten.



Nach zwölf Akquisitionen allein im Jahr 2020 beläuft sich der Pro-forma-Umsatz der MBH-Portfoliounternehmen nun auf 137 Mio. USD und das EBITDA auf 13,8 Mio. USD, basierend auf den Ergebnissen von 2019 von MBH und den aktuellen Finanzergebnissen der im Jahr 2020 erworbenen Unternehmen.

Der Handel an der OTCQX verpflichtet die Unternehmen zur Einhaltung hoher finanzieller Standards, zur Befolgung von Best-Practice Corporate Governance und zur Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze. MBH hat erhebliches Interesse von in den USA ansässigen Investoren und Unternehmen festgestellt, die an MBH's Wachstumserfolg interessiert sind, und der Handel an der OTCQX macht es US-Investoren einfacher, an der Unternehmensentwicklung teilzunehmen.