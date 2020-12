NetCents engagiert Chief Technical Officer mit beträchtlicher Erfahrung in Bereichen Blockchain und Kryptowährungen

Als Chief Technical Officer wird Herr Vyas einen hybriden Innovationsansatz anwenden, wobei Technologien eingesetzt werden, die die Kapazitäten des aktuellen Produktangebots des Unternehmens erweitern, sowie Technologien, die die Effizienz des Unternehmens steigern. Bevor er zu NetCents kam, hatte Herr Vyas als Chief Technology Officer von Decentral fungiert, einem Innovationszentrum für revolutionäre und dezentralisierte Technologien, das vor allem Ethereum und Jaxx Liberty hervorgebracht hat. Als CTO hat Nilang die Multi-Aktivums- und Multi-Plattform-Anwendung Jaxx Liberty, eine Blockchain-Wallet-, Börsen-, Portfolio-, Markt- und Nachrichten-App, entwickelt sowie die skalierbare Infrastruktur zur Unterstützung von Millionen von Nutzern von Jaxx Classic entwickelt und gepflegt.

„Ich freue mich, Herrn Vyas an Bord zu haben, da er die Qualität unserer Kultur und unseres aktuellen Teams verdeutlicht – die Blockchain-Branche ist wieder so heiß geworden, dass es äußerst schwierig ist, Talente zu gewinnen und zu halten. Wir sind überglücklich, dass wir Herrn Vyas für diese Funktion gewinnen konnten und Herrn Mehrtash zusätzlich in eine Position bringen können, die eigens für seine einzigartigen Problemlösungsfähigkeiten geschaffen wurde“, sagte Clayton Moore, Founder und CEO von NetCents Technology. „Wir stellen unseren Entwicklern jede Woche neue Initiativen bereit und sie produzieren den Code, der es uns ermöglichen wird, die Branche weiter in neue Richtungen zu führen. Sie befinden sich auch in einer günstigen Position, um die technischen Grundlagen der Unternehmen zu bewerten, die wir zurzeit für potenzielle Investitionen oder Übernahmen bewerten – es warten aufregende Zeiten auf uns! Und willkommen an Bord!“

Nilang ist ein Softwaretechniker und Blockchain-Fan mit umfassender Erfahrung bei der Entwicklung von Anwendungen auf Basis der Technologien von Blockchain und verteilten Registern, einschließlich Kryptowährung-Wallets, einer Identitätsmanagement-Anwendung sowie einer E-Commerce-Plattform. Die von ihm entwickelte Technologie wird von über 1,2 Millionen Anwendern in allen Teilen der Welt auf sieben verschiedenen Plattformen aktiv genutzt, einschließlich Android, iOS, Linux, Windows, Mac und Chrome Extension. Herr Vyas hat mehrere Präsentationen an den Hauptsitzen von Twitter und Facebook hinsichtlich der besten Praktiken zur Sicherung privater Daten sowie der Rolle von Blockchain zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl gehalten.